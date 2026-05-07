UGT não exclui greve geral mas considera 3 de junho data "extemporânea"

Ainda sobre a possibilidade de uma greve, afirmou que “a agenda da UGT não é a agenda da CGTP”.

O secretário-geral da UGT disse esta quinta-feira, em entrevista à RTP Notícias, que a central sindical não exclui aderir a uma greve geral, mas considerou que a data de 3 de junho apontada pela CGTP é “extemporânea”.“A greve é sempre uma possibilidade.”, declarou, acrescentando que a questão será levada aos órgãos da UGT e aos sindicatos.“Ainda vai correr muita tinta e,. Se calhar aí vai-se justificar mesmo uma greve geral”, disse à jornalista Maria Nobre.“Nós pensamos que ainda há um quadro no sentido de negociar propostas e apresentar ao Parlamento”, frisou. “Nós queremos ver a proposta que o Governo vai lá levar”.As declarações surgiram pouco depois da derradeira reunião na Concertação Social na qual“A reunião de hoje estava marcada para encerrar o processo. Aliás, a senhora ministra na última reunião que houve, bilateral, convocou esta reunião dizendo que era a última que ia fazer”, afirmou Mário Mourão na entrevista à RTP Notícias.Na opinião do representante sindical,, já que “não houve nada que evoluísse, apesar dos reptos que a senhora ministra foi fazendo à UGT de que poderia apresentar propostas”.“A UGT já tem todas as propostas em cima da mesa e não mereceram o acordo das partes”, explicou, dizendo que a central sindical “fez todo o esforço necessário para que houvesse um acordo”.“Gostaríamos que o resultado fosse diferente daquele a que chegámos, mas não foi possível”, acrescentou.Mário Mourão afirmou ainda que o Governo “tem as suas traves-mestras, o que é legítimo, agora não queira arrastar a UGT para medidas que são desastrosas para os trabalhadores portugueses”.No final da reunião desta quarta-feira na Concertação Social, a ministra do Trabalho acusou a UGT de ter sido “absolutamente intransigente” e de não ter cedido “em nenhum ponto”, pelo que “não permitiu as aproximações que eram necessárias para chegarmos ao acordo” que o Governo desejava.