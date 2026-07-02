Unbabel segue para liquidação com voto unânime dos credores

De acordo com a juíza titular do proesso de insolvência, nenhum plano de recuperação foi apresentado para tentar salvar a Unbabel, cujas dívidas a três dezenas de credores ascendem a cerca de 15,5 milhões de euros.

A startup portuguesa Unbabel, especializada na área da tradução automática através de IA, foi declarada insolvente em 10 de março, após ter recebido 14,1 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para o desenvolvimento de um projeto.