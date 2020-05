Universidade da Beira Interior investe 1,3 milhões de euros em plano de eficiência energética

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a UBI refere que o projeto abrange oito edifícios da instituição e que uma grande parte das intervenções já está concluída, estando a ser instalados nesta altura sistemas fotovoltaicos de autoconsumo na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Faculdade de Engenharia, Biblioteca Central, edifícios da 6.ª Fase e dos Serviços de Informática (ambos junto ao Polo I) e na Reitoria.

Citado na informação, o vice-reitor da área de Concursos de Docentes, Atos Académicos e Infraestruturas, Mário Raposo, salienta a importância da aposta na sustentabilidade para o futuro da UBI.

"Com a utilização dos sistemas fotovoltaicos, que representam um investimento de 125.000 euros (+ IVA), prevê-se uma poupança anual estimada de 27.000 euros. Deste modo é possível alcançar o retorno do custo de instalação em cinco ou seis anos", explica.

Além da instalação de painéis fotovoltaicos, estão ainda previstas outras intervenções, como a remoção de amianto, a colocação de materiais térmicos, a substituição de caixilharias e de caldeiras.

A substituição de lâmpadas convencionais por LED e a introdução de sistemas de monitorização de consumos e auditorias energéticas também estão contempladas.

Segundo Mário Raposo, a UBI conseguirá assim "atingir objetivos fundamentais na estratégia de sustentabilidade", como a subida de duas classes energéticas constante no certificado energético, bem como a redução efetiva da fatura energética das instalações, a redução da dependência de combustíveis fósseis e transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

O projeto, que contempla um investimento anual superior a 430.000 euros, irá terminar no final do ano e resulta e uma candidatura, aprovada em 2018, no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).