Universidade de Coimbra com quebra de 20% de estudantes internacionais

Em resposta a perguntas da agência Lusa, a Universidade de Coimbra (UC) afirmou que no total das duas fases de candidatura decorridas ao abrigo do estatuto do estudante internacional houve uma quebra de quase 20%, com 166 inscritos este ano, em comparação com 207 que se tinham candidatado em 2019 nas duas primeiras fases.

"Haverá uma terceira fase de candidatura, com prazo alargado excecionalmente (até 20 de agosto), em função da calendarização do Gaokao (exame nacional do ensino médio chinês), também devido à covid-19", explicou a UC.

Para esta instituição que tem apostado na captação de estudantes internacionais, "o impacto da covid-19 e da situação económico-social do Brasil são claros e podem fazer-se sentir ainda na próxima fase de candidaturas".

Os estudantes brasileiros estão sempre em maioria nas candidaturas à UC ao abrigo deste estatuto, sendo que, habitualmente, é na primeira fase que a universidade regista mais candidaturas, explicou.

Em 2019, registaram-se um total de 254 inscrições efetivas, tendo sido 163 na primeira fase, 44 na segunda e 47 na terceira.

