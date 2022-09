Ursula Von Der Leyen quer imposto sobre lucros excessivos

Foto: Yves Herman - Reuters

A presidente da Comissão Europeia quer taxar as empresas energéticas com lucros excessivos. É o que resulta do discurso que fez do Estado da União, em Estrasburgo, Ursula Von Der Leyen disse que empresas com lucros extraordinários têm a obrigação de apoiar os que mais precisam.