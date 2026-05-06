Utilização de energias renováveis permite às famílias poupança anual de 636 euros

A coordenadora de políticas e inteligência do mercado da Associação Portuguesa de Energias Renováveis Ana Serôdio diz que "são cerca de 32 mil milhões para o impacto do PIB, o que vai equivaler a pôr o setor efetivamente como um novo motor económico para Portugal e pode chegar aqui a equivaler ao mesmo peso que tem hoje um turismo para o que é a economia nacional".A responsável acrescenta que "tem um impacto anual para uma família de uma redução de cerca de 600€ e para uma empresa pode ir até aos 63.000€ anuais também, ou seja, é um impacto aqui real no custo de vida, são números objetivos".Susana Serôdio compara por exemplo, com o que é hoje um setor agroalimentar. "Tem mais ou menos a mesma ordem de grandeza. Este impacto, quando falamos deste impacto, estamos a falar de toda a cadeia de valor associado, ou seja, não é só da geração de eletricidade, ou seja, desenvolvimento de projetos, construção de infraestrutura, operação e manutenção, serviços de engenharia".O estudo analisa os números de 2024.