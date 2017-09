Vai estar à venda parte da multinacional Volkswagen

RTP09 Set, 2017, 17:10 / atualizado em 09 Set, 2017, 17:21 | Economia

O director executivo Matthias Müller fez a revelação em entrevista ao Wall Street Journal, referindo que os investidores têm vindo a reclamar uma separação de partes da multinacional, mas também que essa exigência não determinará as decisões da administração. Mais concretamente, a exigência de pôr de lado a Volkswagen Trucks ou a Audi Chart mereceram ao dirigente empresarial uma nota de cepticismo.



Em todo o caso, Müller concretizou que os planos de desmembramento da multinacional podem atingir subsidiárias responsáveis por cerca de um quinto da actual facturação de 217 mil milhões de euros.



Já numa conferência de imprensa de março passado, Müller admitira que a eventualidade de um desmembramento do grupo VW é um tema "muito importante" - mas sem fornecer na altura mais precisões.



E depois disso, em agosto, o manager magazin voltara ao assunto, relatando que estivera em estudo a venda do fabricante de motociclos Ducati, da Audi, por 1.500 milhões de euros, mas que a ideia falhara devido à oposição da comissão de trabalhadores.



Müller desmente, é certo, os rumores sobre conversações com vista a uma fusão entre a VW e a Fiat-Chrysler. Mas em sentido oposto não deixa dúvidas sobre a importância que atribui a movimentos com determinadas subsidiárias, como é o caso de algumas que fabricam componentes, e sobre a tenacidade com que voltará à carga para obter o acordo das comissões de trabalhaodres - até agora recusado por estas.