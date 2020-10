Valongo propõe aproveitar alta velocidade Porto-Vigo para modernizar Linha de Leixões

"A visão estratégica que o Governo revela ao decidir ligar com comboios de alta velocidade o Porto à Galiza tem de incluir, como óbvio, uma ligação ferroviária ao aeroporto do Porto: o planeamento estratégico de uma nova linha Porto-Vigo não pode excluir a sua articulação com o transporte aéreo", afirma José Manuel Ribeiro, citado pelo comunicado da autarquia.

E prosseguiu: "essa articulação é indispensável e deve ser feita através da Linha de Leixões, a qual, não só já existe, como todos os dias funciona para mercadorias, estando eletrificada em toda a sua extensão - só precisa de ser modernizada e adaptada ao trânsito de passageiros".

Enfatizando tratar-se de uma linha que "atravessa uma zona com 250 mil residentes a menos de 15 minutos a pé dos seus apeadeiros e estações", o autarca salienta ainda que a linha "cruza com quatro linhas do Metro do Porto em estações que são potenciais interfaces" e entronca "nas linhas do Norte, do Minho e do Douro, as quais movimentam nos comboios urbanos do Porto 25 milhões de passageiros por ano".

No mesmo ímpeto, o autarca socialista mencionou que "ao longo do seu trajeto, a Linha de Leixões atravessa zonas tão populosas como Matosinhos, São Mamede de Infesta, Pedrouços ou Ermesinde, incluindo espaços industriais com empresas como a EFACEC ou a UNICER".

"Ao atual desperdício da Linha de Leixões para o tráfego de passageiros interurbano na Área Metropolitana do Porto não pode somar-se, em caso algum, o seu desaproveitamento para ligar o maior aeroporto do noroeste peninsular à futura ligação do Porto às cidades da Galiza", disse, considerando que "qualquer visão de futuro, de bom planeamento e de bom uso dos recursos disponíveis exige que a Linha de Leixões seja colocada ao serviço da eficiência da rede de transportes ferroviários do norte de Portugal".

No desenho que propõe para aquela ligação, José Manuel Ribeiro entende que "na Estação de Esposade (Matosinhos) a linha deve ser prolongada em três quilómetros e passar também a ligar os passageiros dos [comboios] Alfapendular e Intercidades entre Braga e Lisboa ao aeroporto do Porto".

Um estudo recente da Trenmo, a pedido da Câmara de Matosinhos, demonstrou a viabilidade da reabertura desta linha a passageiros e as "inegáveis vantagens" na mobilidade municipal e metropolitana, adiantou em julho à Lusa o vereador dos Transportes, José Pedro Rodrigues.

Inaugurada em 1938, a Linha de Leixões fez serviço de passageiros até 1987 e entre maio de 2009 e janeiro de 2011.