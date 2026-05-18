Vendas a retalho na China abrandam em abril
O crescimento das vendas a retalho na China, principal indicador do consumo, abrandou fortemente em abril em termos homólogos, com uma subida de 0,2%, muito abaixo das previsões, segundo estatísticas oficiais divulgadas hoje.
Trata-se da progressão mais lenta desde dezembro de 2022, há mais de três anos, de acordo com os dados do Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE).
Estes números voltam a evidenciar a fraqueza do consumo interno como um dos entraves da segunda maior economia mundial.
Um painel de especialistas consultados pela agência Bloomberg apontava para um aumento de 2%. As vendas a retalho cresceram 1,7% em termos anuais em março.
A produção industrial aumentou, por sua vez, 4,1% no mesmo período, de acordo com dados divulgados hoje também pelo GNE. Trata-se da subida mais baixa desde julho de 2023.
Também neste caso, o resultado ficou abaixo dos números de março (+5,7%) e das previsões dos economistas ouvidos pela Bloomberg (+6%).