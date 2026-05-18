Vendas a retalho na China abrandam em abril

Trata-se da progressão mais lenta desde dezembro de 2022, há mais de três anos, de acordo com os dados do Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE).

Estes números voltam a evidenciar a fraqueza do consumo interno como um dos entraves da segunda maior economia mundial.

Um painel de especialistas consultados pela agência Bloomberg apontava para um aumento de 2%. As vendas a retalho cresceram 1,7% em termos anuais em março.

A produção industrial aumentou, por sua vez, 4,1% no mesmo período, de acordo com dados divulgados hoje também pelo GNE. Trata-se da subida mais baixa desde julho de 2023.

Também neste caso, o resultado ficou abaixo dos números de março (+5,7%) e das previsões dos economistas ouvidos pela Bloomberg (+6%).