Vendas de automóveis novos na UE caem 3% até fevereiro

Em comunicado hoje divulgado sobre a evolução do mercado, a Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) registou que o número de novas matrículas caiu para 1.685.640 nos primeiros dois meses, contra 1.737.098 um ano antes.

A ACEA destacou o desempenho negativo de Itália (-6%), Alemanha (-4,6%) e França (-3,3%), que contrastaram com o aumento de 8,4% em Espanha.

O mês de fevereiro ficou marcado com por uma descida homóloga de 3,4%, tendo sido matriculadas 853.670 viaturas, com as maiores quedas a serem registadas na Alemanha (6,4%) e em Itália (6,2%).

As vendas de automóveis elétricos apenas a bateria (BEV, em inglês) representaram 15,2% do mercado até fevereiro, aumentando face aos 11,5% no período homólogo de 2024.

Já as matrículas de híbridos representaram 35,2%, a quota partilhada de viaturas a combustão recuou de 48,5% para 38,8% nos primeiros dois meses do ano.

Até fevereiro, os novos BEV cresceram 28,4%, para 255.489 unidades, com subidas na Alemanha (41%), Bélgica (38%) e Países Baixos (25%), contra o recuo de 1,3% em França.

Entre os híbridos, a descida foi de 5%, para 124.947 unidades - fruto de reduções de 65,3% na Bélgica e de 49,3% em França -, representando hoje 7,4% do total de registos.

Nos carros movidos a combustão interna, o registo nos primeiros dois meses caiu 20,5%, num cenário de queda em França (27,5%), Alemanha (24,9%), Itália (19%) e Espanha (13%).

Até fevereiro, foram registados 489.838 carros a gasolina e 163.452 a gasóleo, passando a representar quotas de mercado de 29,1% e 9,7%, respetivamente.