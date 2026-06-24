Economia
Venezuela deverá avançar para a maior reestruturação de dívida do mundo
O jornal Financial Times revela que a Venezuela se está a preparar para reestruturar a dívida pública. O endividamento do país deve rondar os 240 mil milhões de dólares (211 mil milhões de euros), o que deverá fazer desta a maior operação de reestruturação de dívida no mundo.
O país pretende regressar aos mercados internacionais depois de uma década afastado.
Segundo o Financial Times, o Governo venezuelano pretende chegar a acordo com os credores até final do ano.
O assessor financeiro será o banco de investimento americano Centerview Partners e os planos deverão ser conhecidos em julho, revela o jornal.
Com um endividamento superior a 200% do PIB, a reestruturação, que não envolve o FMI, deverá incluir um perdão de dívida significativo, escreve o Financial Times.
Entre as maiores reestruturações de dívida soberana, estão caos com o da Grécia, em 2012
Segundo o Financial Times, o Governo venezuelano pretende chegar a acordo com os credores até final do ano.
O assessor financeiro será o banco de investimento americano Centerview Partners e os planos deverão ser conhecidos em julho, revela o jornal.
Com um endividamento superior a 200% do PIB, a reestruturação, que não envolve o FMI, deverá incluir um perdão de dívida significativo, escreve o Financial Times.
Entre as maiores reestruturações de dívida soberana, estão caos com o da Grécia, em 2012