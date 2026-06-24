Venezuela deverá avançar para a maior reestruturação de dívida do mundo

Venezuela deverá avançar para a maior reestruturação de dívida do mundo

O jornal Financial Times revela que a Venezuela se está a preparar para reestruturar a dívida pública. O endividamento do país deve rondar os 240 mil milhões de dólares (211 mil milhões de euros), o que deverá fazer desta a maior operação de reestruturação de dívida no mundo.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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O país pretende regressar aos mercados internacionais depois de uma década afastado.

Segundo o Financial Times, o Governo venezuelano pretende chegar a acordo com os credores até final do ano.

O assessor financeiro será o banco de investimento americano Centerview Partners e os planos deverão ser conhecidos em julho, revela o jornal.

Com um endividamento superior a 200% do PIB, a reestruturação, que não envolve o FMI, deverá incluir um perdão de dívida significativo, escreve o Financial Times.

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