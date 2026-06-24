Venezuela deverá avançar para a maior reestruturação de dívida do mundo

O país pretende regressar aos mercados internacionais depois de uma década afastado.



Segundo o Financial Times, o Governo venezuelano pretende chegar a acordo com os credores até final do ano.



O assessor financeiro será o banco de investimento americano Centerview Partners e os planos deverão ser conhecidos em julho, revela o jornal.



Com um endividamento superior a 200% do PIB, a reestruturação, que não envolve o FMI, deverá incluir um perdão de dívida significativo, escreve o Financial Times.



Entre as maiores reestruturações de dívida soberana, estão caos com o da Grécia, em 2012

