Venezuela e Barbados vão cooperar em energia, turismo, agricultura e educação

O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que se encontra de visita oficial em Bridgetown.

"O primeiro ponto é a produção alimentar. Que Barbados vá à Venezuela para produzir em solo venezuelano, mas transformando Barbados num centro de distribuição para exportar alimentos para o resto do continente e para o mundo", disse Delcy Rodríguez.

Por outro lado, a dirigente venezuelana salientou a vontade de Caracas integrar as capacidades produtivas e reforçar a segurança na região através de acordos nas áreas dos hidrocarbonetos, do turismo e da educação.

"Convidámos Barbados a juntar-se ao esforço e à iniciativa de aumentar a produção de hidrocarbonetos na Venezuela, garantindo assim o abastecimento e a segurança energética para a ilha", sublinhou.

Rodríguez anunciou ainda que vão ser revistos os acordos de investimento e de dupla tributação entre os dois países, para proporcionar segurança jurídica, e que Caracas e Bridgetown vão avançar com um esquema de complementaridade no domínio das energias renováveis, que inclui o fabrico conjunto de painéis solares, para consolidar uma matriz energética regional completa.

Na área cultural, estão previstos intercâmbios na aprendizagem de idiomas, para que o Instituto Venezuelano de Cooperação Cultural ensine espanhol em Barbados e que professores daquela ilha ensinem inglês na Venezuela.

De acordo a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, com estes acordos foi dado "um passo para construir novas relações diplomáticas em benefício de ambas as nações", assim como "para reforçar a cooperação em diversos setores produtivos".