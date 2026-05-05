Venezuela volta a designar um governador junto do Fundo Monetário Internacional

"Embora isso já tenha acontecido há duas ou três semanas (...), já existe um governador junto do Fundo Monetário Internacional. Calixto Ortega é o governador da Venezuela junto do Fundo Monetário Internacional", informou Pérez, na segunda-feira, durante uma entrevista à emissora estatal Venezolana de Televisión.

"Isso significa não só que estamos em processo de restabelecimento das relações, mas que já estamos lá, já temos direito a voz e direito a voto", acrescentou o presidente do BCV, que apostou na normalização das relações com a organização.

Em 16 de abril, o FMI anunciou o restabelecimento das relações com a Venezuela sob a administração da presidente interina Delcy Rodríguez, após as ter suspenso em 2019 por questões de "reconhecimento do governo", informou na altura a diretora-geral Kristalina Georgieva.

O FMI anunciou em Washington a retoma das relações com a Venezuela, uma decisão tomada em consonância com "as opiniões dos membros do Fundo Monetário Internacional que representam a maioria do poder de voto total do FMI", de acordo com o comunicado oficial divulgado pela organização.

O fundo recordou, além disso, que a Venezuela é membro da instituição desde 1946.

A Venezuela atravessou uma grave crise política em 2019, quando Nicolás Maduro assumiu um novo mandato, que a oposição considerou ilegítimo, levando à autoproclamação como presidente de Juan Guaidó, que foi reconhecido por dezenas de países em todo o mundo.