Ventura confirma nova reunião com Montenegro na terça-feira sobre lei laboral

O encontro, que tinha sido noticiado por alguns órgãos de comunicação social no domingo, foi hoje confirmado por André Ventura em conferência de imprensa, na sede do partido.

O líder do Chega disse que via pedir a Luís Montenegro "um compromisso escrito em relação à idade da reforma", que estabeleça um calendário de descida até ao ao final da legislatura.

Ventura quer a idade da reforma nos 65 anos ou quando o trabalhador completar 40 anos de descontos.