Viagens turísticas de residentes atingem recorde de 26 milhões em 2025

Viagens turísticas de residentes atingem recorde de 26 milhões em 2025

As viagens turísticas dos residentes em Portugal aumentaram 13,7% em 2025, para um "máximo histórico" de 26,049 milhões, superando pela primeira vez os níveis pré-pandemia (24,5 milhões de viagens em 2019), divulgou hoje o INE.

Lusa /

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Segundo os dados - ainda provisórios - do Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano passado aumentaram as viagens de residentes quer em território nacional (+14%, para 22,192 milhões, representando 85,2% do total), quer ao estrangeiro (+12,5%, para 3,858 milhões), em ambos os casos para valores máximos.

O "lazer, recreio ou férias" foi o principal motivo das viagens, quer em Portugal, quer para o exterior.

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