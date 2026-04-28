Viagens turísticas de residentes atingem recorde de 26 milhões em 2025

Segundo os dados - ainda provisórios - do Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano passado aumentaram as viagens de residentes quer em território nacional (+14%, para 22,192 milhões, representando 85,2% do total), quer ao estrangeiro (+12,5%, para 3,858 milhões), em ambos os casos para valores máximos.

O "lazer, recreio ou férias" foi o principal motivo das viagens, quer em Portugal, quer para o exterior.