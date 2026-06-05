Visabeira falha meta e compra apenas 0,24% da Martifer em OPA

Assim, a Visabeira comprou, desde 18 de maio, data do início da oferta, 239.263 títulos da Martifer, ou seja 0,24%, através do serviço de centralização de bolsa.

O objetivo da oferta era atingir 14.412.198 ações, que correspondem a 14,41% do capital social da Martifer.

Anteriormente, as ações detidas pela Visabeira, Mota-Engil e sociedade IM, que têm um acordo parassocial tripartido neste âmbito, eram de 85,59% do capital social. Ficam com 85,83%.

A Visabeira não conseguiu assim atingir os 90% dos direitos de voto na Martifer, que lhe daria o direito de aquisição potestativa e exclusão das ações da admissão à negociação na Euronext Lisbon.

Ainda assim, a oferente (Visabeira) poderá "considerar a convocação de uma assembleia-geral para a aprovação da exclusão voluntária de negociação das ações", segundo o documento divulgado pela Euronext.

A contrapartida nesta OPA foi de 2,0571 euros por ação.

Em 27 de abril deste ano, a Visabeira comprou 18 milhões de ações da Martifer, representativas de 18% do capital da empresa, à I`M - SGPS, à Black and Blue Investimentos (BB), a Carlos Martins e Elisabete Farreca.

Em 06 de agosto de 2025, a Visabeira Indústria SGPS lançou uma oferta pública geral e obrigatória de aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Martifer - SGPS.

No anúncio preliminar desta oferta, a Visabeira explicou que a oferta é geral e obrigatória em consequência de a oferente ter celebrado um acordo de acionistas com a I`M - SGPS e a Mota-Engil, SGPS em relação aos termos e condições que deverão regular as respetivas relações enquanto acionistas da Sociedade visada.