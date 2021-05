Vodafone comunica lucros brutos de 536 milhões de euros

O lucro bruto anual chegou aos 4.400 milhões de euros, 453% mais do que no ano anterior, enquanto que os benefícios operativos alcançaram os 5.097 milhões de euros, 24,3% mais do que no ano anterior, disse a companhia em comunicado enviado à Bolsa de Londres.

As receitas situaram-se nos 43 milhões e 809 mil euros, uma descida de 2,6% em relação ao ano anterior, acrescentou a Vodafone realçando o "bom rendimento" no mercado alemão.

A dívida da empresa, no mesmo ano fiscal, é de 40 milhões e 543 mil euros enquanto que os ganhos por serviços foram de 37 milhões e 141 mil euros.

No mesmo comunicado, a Vodafone assinala que os benefícios provenientes da aquisição dos ativos da Liberty Global foram afetados pelos efeitos da crise sanitária, pelos valores do roaming e pelas flutuações nos mercados cambiais.

O presidente do Conselho de Administração da Vodafone, Nick Read, disse que a empresa registou um crescimento nos ganhos por serviços "em todo o negócio", sobretudo no mercado alemão.

O responsável acrescentou que incrementou o plano estratégico para converter a empresa numa "forte" distribuidora de ligações que incluiu a simplificação do grupo na Europa e em África.

Nick Read referiu-se ainda ao "êxito" do sistema Vantage Towers (divisão de torres de telefones móveis), integrado na próxima geração de telemóveis e linhas fixas.

"O mundo mudou. A pandemia demonstrou a importância das ligações e dos serviços digitais para a sociedade. A Vodafone está fortemente posicionada e, com o aumentou do investimento, estamos a tomar medidas para assegurarmos que desempenhamos um papel de liderança ao aproveitarmos as oportunidades que estas mudanças proporcionam", acrescentou.

"A maior procura dos nossos serviços assinalam a nossa ambição de aumento dos lucros e do fluxo de caixa, a médio prazo", disse ainda Nick Read.

A companhia informou que lançou tecnologia 5G em 240 cidades de 10 mercados europeus assim que concluiu o negócio do sistema Vantage Towers, no passado mês de março.

Por outro lado, indicou que "como resposta à pandemia", acelerou as medidas de poupança o que permitiu reduzir a dívida.

No final do ano fiscal a Vodafone contava com 65,4 milhões de clientes com contrato de telemóvel na Europa e 25,6 milhões de clientes de banda larga no continente europeu.

Em África, a procura de dados móveis é importante apesar da carência em infraestruturas relacionadas com redes fixas.