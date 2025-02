Volume de negócios na indústria baixa 0,9% em 2024

No mês de dezembro, o volume de negócios na indústria apresentou uma redução de 0,8%, uma taxa de 1,5 pontos percentuais (p.p.) inferior à observada no mês anterior, refere o INE.

O índice de vendas com destino ao mercado nacional aumentou 1%, tendo contribuído com 0,6 p.p para a variação total do índice, já as vendas para o mercado externo passaram de um crescimento homólogo de 5,8% para uma redução de 3,7% em dezembro, o que representa contributo negativo de 1,4 p.p.

Por agrupamento, os bens de investimento aumentaram 7,6% e a energia 9%, ao contrário dos bens de consumo que apresentaram uma variação negativa de 7,9%, contribuindo com -2,4 p.p. para o total do índice.

Na mesma linha os bens de intermédios diminuíram 4,3%.

Em termos homólogos, o emprego diminuiu 0,1% e as horas trabalhadas desceram 1%, enquanto as remunerações passaram de um crescimento de 7,3% em novembro para 4,6% em dezembro.