Volume de negócios nos serviços cresce 2,6% em setembro

Em termos reais, o índice deflacionado cresceu 0,5%, retomando o desempenho positivo após a diminuição homóloga de 0,2% em agosto.

Já o índice nominal, não ajustado dos efeitos de sazonalidade e de calendário, aumentou 3,4% em setembro, em termos homólogos, acelerando 1,2 pontos percentuais face ao mês anterior.

Considerando o conjunto do terceiro trimestre de 2025, o índice nominal aumentou 3,4% face ao mesmo período de 2024, enquanto o índice deflacionado aumentou 0,6% (4,1% e 0,9% no trimestre anterior, respetivamente).

Os dados do INE indicam ainda que a taxa de variação mensal do índice nominal contraiu 0,1% em setembro (-1,3% no mês precedente).

No mês em análise, os índices de emprego e de remunerações nos serviços apresentaram variações homólogas de 2,2% e 8,5%, respetivamente (2,9% e 9,1% no mês anterior).

Numa análise por secções, o instituto estatístico detalha que, em setembro, o setor dos "transportes e armazenagem" registou um dos dois contributos mais elevados (0,8 pontos percentuais) para a variação homóloga do índice total, em resultado de um crescimento de 3,0% (4,9% em agosto).

As "atividades administrativas e dos serviços de apoio" apresentaram um contributo também de 0,8 pontos percentuais, sustentado por um crescimento homólogo de 4,6%, o que traduz uma aceleração de 1,3 pontos percentuais.

Por sua vez, a secção de "alojamento, restauração e similares" teve uma variação homóloga de 2,7% em setembro (3,3% em agosto), contribuindo com 0,6 pontos percentuais, enquanto as "atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares" registaram um crescimento homólogo de 4,1%, revertendo a diminuição de 2,8% registada em agosto e contribuindo com 0,6 pontos para a variação homóloga do índice total.

Relativamente às "atividades imobiliárias", passaram de uma variação homóloga de 13,1% em agosto para 5,9% em setembro, contribuindo com 0,3 pontos percentuais.

Já as "atividades de informação e comunicação" contraíram 2,5% em setembro, após um crescimento de 7% em agosto, tendo esta sido a única secção com um contributo negativo para a variação do índice total (-0,4 pontos percentuais).