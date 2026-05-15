Wall Street cai com subida de rendimentos obrigacionistas e venda de tecmológicas

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 1,07%, o tecnológico Nasdaq recuou 1,54% e o alargado S&P500 cedeu 1,24%.

Para justificar esta evolução, Angelo Kourkafas, da Edward Jones, disse à AFP que "trata-se da subida dos rendimentos obrigacionistas".

O custo da dívida pública federal subiu acentuadamente na sexta-feira, a acompanhar a cotação do petróleo.

Cerca das 21.25 de Lisboa, o rendimento dos títulos federais a 10 anos estava em 4,60%, depois dos 4,48% da véspera, alcançando um máximo desde há um ano.

Os títulos a dois e 30 anos seguiam o mesmo movimento.

Para Jose Torres, da Interactive Brokers, os investidores "estão sujeitos a uma rude prova (...) porque não há qualquer sinal de esperança no horizonte geopolítico".

Donald Trump disse ter recebido palavras encorajadoras de Xi Jinping para ajudar a uma reabertura do Estreito de Ormuz e promessas de não entregar material militar ao Irão.

Mas as declarações oficiais chinesas não mencionam as referências de Trump.

"Não parece haver alterações significativas" para sair do impasse da guerra no Médio Oriente, sublinhou Angelo Kourkafas.

Assim, "observa-se uma inquietação crescente relativa à dívida pública, porque os Estados podem procurar o impacto da subida dos preços da energia através de medidas de apoio aos consumidores", adiantou.

O mercado bolsista item conseguido ignorar este receio desde o início do ataque israelo-norte-americano ao Irão, em 28 de fevereiro.

Mas, como acontece sempre, a ultrapassagem do limiar dos 4,50% para o rendimento das obrigações a 10 anos "provocou uma ligeira indigestão para os investidores", apontou Kourkafas.

Ao mesmo tempo, a bolsa não se pode apoiar nos títulos tecnológicos para se sustentar. O seu apoio nas últimas sessões, o setor dos semicondutores, caiu fortemente hoje.

Assim, a Nvidia perdeu 4,42%, a Intel 6,18%, a AMD 5,69% e a Micron 6,62%.

Angelo Kourkafas explicou estas quedas com o facto de, nos últimos tempos, estes títulos conheceram uma forte progressão, afastando a possibilidade de existirem inquietações profundas com o setor.

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