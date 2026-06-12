Wall Street fecha com forte subida impulsionada pelo Irão e setor tecnológico

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 1,86%, para 50.848,75 pontos, o Nasdaq, que acompanha os gigantes tecnológicos, ganhou 2,54%, para 25.809,66 pontos, e o S&P 500, mais abrangente, cresceu 1,75%, para 7.394,30 pontos.

"É um final surpreendentemente positivo para uma sessão em que os índices, por vezes, avançaram cautelosamente e, noutras alturas, permaneceram estáveis", referiu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, à agência France-Presse (AFP).

Segundo Hogan, a tendência de alta seguiu "um vislumbre de esperança" no mercado em relação a uma resolução para o conflito no Médio Oriente.

Donald Trump mencionou pela primeira vez a assinatura de um acordo entre os Estados Unidos e o Irão numa mensagem publicada na sua rede social Truth Social.

"A data e o local da assinatura serão anunciados em breve", acrescentou, mencionando depois à imprensa a possibilidade de esta ocorrer nos próximos dias, "talvez na Europa".

A perspetiva de um acordo entre os dois países reduziu significativamente os preços do petróleo e os custos dos empréstimos.

A inflação acelerou no mês passado nos Estados Unidos (+4,2% em termos homólogos para o índice de preços no consumidor, +6,5% para os preços no produtor) devido à forte subida dos preços dos hidrocarbonetos, o que pressionou as taxas das obrigações.

Uma trégua nos custos da energia reduz os receios inflacionistas e permite aos participantes no mercado exigirem menores retornos do investimento na compra de dívida soberana.

A confiança numa trégua duradoura no Médio Oriente também "alimentou um apetite renovado por ativos de risco", o que se traduziu num ressurgimento nas compras de ações do setor tecnológico, observou Julian Pineda, da Forex.com.

Os gigantes do mercado de semicondutores, Nvidia, subiram 2,22%, a AMD saltou 7,97% e a Broadcom ganhou 3,62%.

O setor sofreu uma significativa realização de lucros na última semana, após a sua forte subida nos últimos meses.

Os investidores também reservaram parte da sua liquidez para as próximas entradas em bolsa de grande impacto, salientou Art Hogan.

A SpaceX confirmou que dará o pontapé de saída na sexta-feira com uma angariação de 75 mil milhões de dólares, a maior da história para uma operação deste tipo.

A empresa aeroespacial terá uma valorização superior a 1,750 mil milhões.

No mercado de ações, a especialista em informática Oracle caiu 8,53% para 184,10 dólares, apesar da publicação, na véspera, de resultados trimestrais melhores do que o esperado.

A empresa suscitou "preocupações (...) após ter anunciado que pretendia angariar 20 mil milhões de dólares de capital adicional", observaram os analistas da Briefing.com.