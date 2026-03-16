Wall Street fecha em alta com acalmia no mercado petrolífero

Os resultados de sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,83%, o tecnológico Nasdaq progrediu 1,22% e o alargado S&P500 ganhou 1,01%.

A baixa das cotações do petróleo "foi o principal motor da subida das cotações hoje", comentou Patrick O`Hare, da Briefing, em declarações à AFP.

As cotações do petróleo baixaram hoje dada a perspetiva de uma libertação acima do previsto de reserva estratégicas e as esperanças de uma melhoria da circulação de petroleiros no Estreito de Ormuz.

Com uma baixa simultânea dos rendimentos das obrigações, foi criado "um bom ponto de partida para suscitar o interesse dos investidores desejosos de ganhar com uma recuperação", depois de quatro dias de baixa acentuada da praça bolsista, disse O`Hare.

A subida das ações foi "generalizada", descreveu Jose Torres, da Interactive Brokers.

E isto, apesar de na geopolítica, "ainda reinar uma grande incerteza quanto ao desenrolar dos acontecimentos", ainda segundo Torres.

"Os investidores continuam reticentes a juntar-se muito depressa aos esforços de recuperação e preferem esperar pelo dia seguinte, para saberem se a subida pode continuar", reforçou Patrick O`Hare.

Por outro lado, os investidores vão acompanhar nos próximos dias as decisões monetárias de vários bancos centrais, entre os quais a Fed.

Estas instituições "provavelmente vão mostrar-se reticentes em baixar as suas taxas de juro de referência, pelo que os investidores vão ter de rever em baixa as suas expectativas de alívio monetário para este ano", preveniu O`Hare.