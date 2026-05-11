Wall Street fecha em alta com recordes do S&P500 e Nasdaq

Os resultados da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,19%, o Nasdaq progrediu 0,10%, para as 26.274 unidades, e o S&P500 avançou 0,19%, para os 7.412 pontos.

A sessão abriu em baixa, depois de Donald Trump ter expressado no domingo a sua oposição à contraproposta negocial do Irão, mas foi recuperando ao longo do dia.

Trump repetiu hoje a sua discórdia com a proposta iraniana e disse que o cessar-fogo, vigente desde 08 de abril, é "incrivelmente frágil".

Entre a cotadas, os maiores ganhos do dia ocorreram entre as empresas do setor da energia (2,63%) e dos materiais básicos (1,43%).

Os analistas apontaram ainda as valorizações de fabricantes de semicondutores, como Micron (6,5%), Intel (3,6%) e Nvidia (1,9%), enquanto prossegue a corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial entre os conglomerados tecnológicos.

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