Wall Street fecha em alta e com recorde do Dow graças a acordo de paz e SpaceX

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,92%, para uns inéditos 51.671 pontos, ao pão que o tecnológico Nasdaq progrediu 3,07% e o alargado S&P500 ganhou 1,65%.

No domingo, EUA e Irão informaram que a existência de um acordo, ao fim de várias semanas de negociação, sendo esperado que a assinatura de um memorando de entendimento se realize na sexta-feira, na Suíça.

Já hoje, Donald Trump afirmou, antes da abertura da reunião do G7, em Evian, na França, que o Estreito de Ormuz está parcialmente aberto e que o deve estar na totalidade na sexta-feira, quando acabar o trabalho de desminagem.

Por outro lado, soube-se que as reservas de petróleo estratégicas dos EUA estão em mínimos de 40 ano, nos 340,3 milhões de barris e que baixou a expectativa dos investidores quanto a uma subida da taxa de juro pela Reserva Federal.

O ambiente de otimismo refletiu-se na bolsa, ilustrado em particular pelo desempenho da SpaceX, que efchou o día com uma valorização de 20%, depois de na sexta-feira ter protagonizado a maior introdução em bolsa da história.

Para mais, esta empresa aeroespacial e da inteligência artificial, de Elon Musk, divulgou a captação de fundos com aquela introdução atingiu os 85,7 mil milhões de dólares, uma vez que o sindicato financeiro que promoveu a operação colocou mais ações à venda, dada a sua alta procura.

O entusiasmo com esta tecnológica estendeu-se a outras, casos de Micron (10,8%), AMD (7%), Oracle (4,6%), Qalcomm (4,3%), Nvidia (3,5%) e Intel (2,6%).