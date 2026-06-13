Wall Street fecha em alta esperançada com acordo EUA-Irão e animada com SpaceX

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,70%, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,31% e o alargado S&P00 avançou 0,50%.

"Os investidores estão esperançados na obtenção de um cessar-fogo entre os EUA e o Irão", disse Patrick O`Hare, da Briefing.com, em declarações à AFP.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que "nunca tinha estado tão próximo" um acordo, negociado sob os auspícios do Paquistão.

Estes anúncios causaram um recuo nítido das cotações do petróleo, reforçando o otimismo em Wall Street, apesar de alguns analistas recomendarem prudência.

"Já por dezenas de vezes que nos disseram que ia acontecer qualquer coisa" na frente geopolítica, deplorou Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

A CNN calculou que Donald Trump anunciou 39 vezes que um acordo para acabar com a guerra com o Irão estava em vias de ser concluído, sem que tenha havido resultados concretos.

Ao mesmo tempo, Wall Street foi animada hoje pla entrada em bolsa da SpaceX, o conglomerado do espaço e da inteligência artificial (IA) de Elon Musk.

O título fechou nos 160,95 dólares, o que representa uma valorização de 19,22% em relação ao preço inicial definido pelo grupo.

A introdução bolsista permitiu à SpaceX recolher 75 mil milhões de dólares, o triplo do recorde estabelecido em 2019 pela petrolífera Saudi Aramco.

E superar o limiar dos dois biliões (milhão de milhões) de dólares de valorização, o que a coloca entre as oito maiores capitalizações bolsistas.

"Há no mercado uma sensação de alívio por tudo se ter passado bem", considerou Patrick O`Hare, para quem isto é encorajador para o setor da IA.

"Esta é sem dúvida uma história que se vai prologar", considerou John Belton, da Gabelli Funds, antevendo que "numerosas oportunidades prometedoras esperam a empresa".

A quem o dia correu mal foi a parte das outras protagonistas do aeroespacial, com a Rocket Lab, a perder 10,79%, a AST SpaceMobile 15,53%, a EchoStar 10,97% e a Virgin Galactic 31,85%.

Nos indicadores, a confiança dos consumidores deu mostra de alguma recuperação em junho, graças a uma baixa dos preços dos combustíveis, segundo um inquérito da Universidade do Michigan.