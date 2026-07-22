Wall Street fecha em baixa antes da divulgação dos resultados da Alphabet

Os resultados definitivos da sessão apontam que o índice Nasdaq Composite, com uma forte presença de empresas tecnológicas, caiu 0,57%, para 25.690,90 pontos, o índice S&P 500 recuou 0,14%, para 7.498,96 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial Average fechou praticamente estável (-0,01%), com 52.218,58 pontos.

"Os resultados financeiros da Alphabet (...) representam um verdadeiro teste para determinar se os investimentos em massa em IA estão a gerar retornos financeiros significativos", referiu Mark Malek, da Siebert Financial.

O setor tecnológico tem apresentado volatilidade no mercado bolsista nos últimos meses, por entre dúvidas sobre a rentabilidade dos enormes investimentos destinados à inteligência artificial.

Um desempenho financeiro "que sugira uma desaceleração do crescimento pode levar à volatilidade, à medida que entramos num período sazonal desfavorável para as ações", analisou José Torres, da Interactive Brokers.

"Mas se a Alphabet atingir ou mesmo superar as expectativas do mercado, isso deverá aliviar parcialmente as preocupações" sobre a IA, indicou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, à agência France-Presse (AFP).

De acordo com os resultados divulgados após o fecho do mercado, a Alphabet teve um desempenho melhor do que o esperado no segundo trimestre, graças, em particular, a um aumento da receita com serviços na nuvem.

A Tesla, que divulgou os seus resultados em simultâneo, apresentou um lucro líquido abaixo das expectativas.

Os investidores "perguntam-se se o plano a longo prazo da empresa para a condução autónoma continua a ser viável", apontou Mark Malek.

Os resultados da gigante dos microprocessadores Intel serão divulgados na quinta-feira. Os da Microsoft, Meta, Apple e Amazon serão divulgados na próxima semana.

Focado nas empresas, "o mercado pareceu ignorar a recente subida dos preços do petróleo", observou Peter Cardillo.

Com a continuidade das hostilidades entre Teerão e Washington, o preço do petróleo Brent, a referência global, subiu hoje acima dos 95 dólares por barril, pela primeira vez em quase seis semanas.

O aumento das expectativas de inflação levou a uma queda das taxas das obrigações, observou José Torres.

O rendimento do título do Tesouro norte-americano a 10 anos subiu para 4,66% por volta das 21:10 (hora de Lisboa), em comparação com 4,63% no fecho do dia anterior. Está muito acima da sua média desde o início do ano (4,33%).

No mercado bolsista, a fabricante americana de servidores Super Micron Computer disparou 19,84% para 30,56 dólares, depois de os resultados trimestrais preliminares terem revelado uma rentabilidade muito acima das expectativas.

Seguindo o exemplo, todo o setor dos servidores teve um bom desempenho, incluindo a Dell (+9,38%) e a Hewlett Packard Enterprise (+3,06%).

Após um arranque lento, as ações da AMD (subida de 1,45% para 552,33 dólares) pareceram finalmente beneficiar do anúncio de um investimento de 5 mil milhões de dólares na gigante de IA Anthropic. A parceria entre as duas empresas inclui uma encomenda massiva de processadores.