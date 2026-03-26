Wall Street fecha em baixa arrastada por conjugação de elementos desfavoráveis

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 1,01% e o alargado S&P500 recuou 1,74%, mas foi o tecnológico Nasdaq o que apresentou uma descida maior, de 2,38%.

"Foi um conjunto de fatores", explicou Kim Forrest, diretora de investimento na Bokeh Capital Partners.

"Os investidores estão verdadeiramente nervosos" com a situação no Médio Oriente, explicou.

A confusão continua a reinar sobre os contactos entre EUA e Irão para procurar acabar a guerra.

O enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, mencionou "sinais fortes" que apontam para um acordo e confirmou ter submetido a Teerão um plano de fim das hostilidades com 15 pontos.

Mas a comunicação social divulgou comentários críticos de dirigentes iranianos sobre o plano, que o consideraram desequilibrado.

Esta ausência de avanços concretos e a perspetiva de prolongamento da guerra, que se aproxima de um mês de duração, estimularam os preços do petróleo, agravando o já mau ambiente na bolsa nova-iorquina.

A isto juntou-se um panorama sombrio sobre o setor tecnológico, marcada pela queda de 7,96% da Meta.

O grupo californiano acaba de sofrer, em dois dias, duas condenações pesadas em processos que questionam a conceção das suas redes sociais e as consequências destas para os jovens utilizadores.

Estes dois julgamentos criam um precedente que pode influenciar centenas de outros processos em curso contra a Meta pelos mesmos motivos, o que a coloca sob pressão financeira e a da opinião pública.

A Google também foi condenada na quarta-feira por um tribunal de Los Angeles pela sua gestão do YouTube, mas o seu modelo muito diversificado de negócio permitiu-lhe limitar as perdas do dia, que ficaram em 3,06%.

Para agravar a situação do setor, vários produtores de semicondutores de memória prosseguiram a sua desvalorização, depois de a Google ter apresentado, na terça-feira, um novo algoritmo que reduz fortemente as necessidades em memória dos grandes modelos de inteligência artificial (IA).

A revolução da IA criou uma penúria no mercado dos semicondutores de memória, utilizados em complemento dos processadores que garantem os cálculos requeridos pela IA, os GPU e CPU, o que tinha feito subir de forma acentuada as cotações dos seus fabricantes.

Entre as principais vítimas desta novidade, na sessão de hoje, estiveram Micron (-6,97%), Sandisk (-11,02%) e Western Digital (-7,70%).

"Em casa dia, só há uma ou duas notas dominantes que fazem verdadeiramente mexer o mercado", realçou Kim Forrest. "Portanto, quando se trata de um dia mau, temos uma grande sessão de vendas".