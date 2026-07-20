Wall Street fecha em baixa com os investidores a optarem pela cautela

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average caiu 0,59%, para 51.839,26 pontos, o Nasdaq Composite, com uma forte presença de empresas tecnológicas, recuou 0,05%, para 25.508,07 pontos, e o índice S&P 500, mais abrangente, caiu 0,19%, para 7.443,28 pontos.

"A falta de dados económicos relevantes esta semana está a concentrar a atenção dos investidores nos resultados empresariais e na geopolítica", resumiu José Torres, da Interactive Brokers.

O Irão declarou hoje que enfrenta uma "guerra total" com os Estados Unidos, que atacaram grande parte do seu território no nono dia consecutivo de hostilidades de intensidade sem precedentes desde o cessar-fogo de abril.

Teerão reforçou também o seu controlo sobre o estreito de Ormuz, via navegável estratégica para o comércio global de petróleo, onde vários navios foram atacados ou apreendidos.

Após a morte de vários militares norte-americanos na região nos últimos dias, Donald Trump ameaçou fazer com que o Irão pagasse "muitas vezes mais".

A mais recente escalada no conflito fez disparar o custo da dívida soberana, sendo frequentemente considerado um barómetro das perspetivas inflacionistas.

Por volta das 21:15 (hora de Lisboa), o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA subiu para 4,59%, em comparação com 4,55% no fecho de sexta-feira.

Os preços do petróleo subiram 16% em pouco mais de uma semana.

"O mercado parece um pouco preocupado com isso", realçou Patrick O`Hare, analista da Briefing.com, à agência France-Presse (AFP).

"O aumento das taxas de juro e dos preços dos combustíveis está a diminuir o interesse em ações sensíveis ao cenário económico", destacou José Torres, apontando como resultado as perdas significativas do Dow Jones em comparação com outros importantes índices dos EUA.

A sessão ficou ainda marcada por uma recuperação mista no setor dos semicondutores (Nvidia +0,23%, AMD +1,58%, Micron +1,94%) após uma forte queda nos últimos dias.

Segundo O`Hare, "não havia [hoje] muita convicção nem por parte dos compradores nem dos vendedores", enquanto os investidores aguardavam os resultados das empresas.

Depois dos bancos na semana passada, o desempenho trimestral de várias grandes empresas tecnológicas, como a Alphabet, a Tesla e a Intel, será analisado minuciosamente.

A questão não será se as expectativas serão superadas, mas "se serão suficientemente superadas", antecipou Patrick O`Hare.

"Os participantes do mercado estão a tentar distinguir os vencedores dos perdedores nos investimentos em IA", acrescentou Jose Torres.

As gigantes tecnológicas planearam enormes gastos para apoiar a sua corrida no desenvolvimento da inteligência artificial.

No mercado bolsista, o grupo de media Paramount Skydance (-2,06% para 8,57 dólares) teve um mau desempenho depois de um juiz federal dos EUA ter suspendido a sua planeada aquisição da concorrente Warner Bros. Discovery.

As suas ações fecharam no nível mais baixo desde 2009.

A startup Archer, conhecida pela sua ambição de desenvolver um táxi aéreo, teve uma subida de 19,59%, fechando a cotar nos 5,31 dólares, depois de ter apresentado um protótipo de uma aeronave autónoma para uso militar, concebida em parceria com a empresa de defesa norte-americana Anduril.

A Domino`s Pizza (subida de 2,11% para 328,97 dólares) beneficiou de vendas superiores ao esperado no segundo trimestre. No entanto, ficou aquém das expectativas em termos de lucro líquido.