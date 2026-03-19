Wall Street fecha em baixa com subida do preço do petróleo e medo da inflação

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,44, com os outros dois - o tecnológico Nasdaq e o alargado S&P500 - a desvalorizarem 0,28%.

"O conflito com o Irão intensificou-se (...), os ataques contra instalações energéticas fizeram subir o preço do petróleo e reavivar as inquietações geopolíticas no conjunto dos mercados", realçou Jose Torres, da Interactive Brokers.

As atenções viraram-se para o mais importante campo de gás do mundo, no Qatar. Visado por vagas sucessivas de ataques, sofreu "desgastes consideráveis", segundo a empresa pública QatarEnergy.

Outras infraestruturas clave no Médio Oriente também foram atacadas.

As repercussões vão ser "consideráveis" para "os aprovisionamentos energéticos mundiais", alertou hoje o primeiro-ministro do Qatar.

Desde o início dos ataques israelo-norte-americanos ao Irão, "são os preços da energia que constituem a única bússola dos mercados financeiros e acionistas", comentou Nathalie Benatia, economista do BNP Paribas Asset Management, quando questionada pela AFP.

Uma subida dos preços do petróleo resulta por norma na baixa das cotações bolsistas,

As afirmações de Benjamin Netanyahu, coincidentes com o final da sessão, "contríbuiram para estimular o mercado", segundo Patrick O`Hare, de Briefing.com, no que considerou ter sido "uma reação intuitiva dos investidores".

A guerra "vai acabar mais cedo do que as pessoas julgam", disse Netanyahu, garantindo que vê "divisões" no poder iraniano "e no terreno".