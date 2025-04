Wall Street fecha em forte queda pressionada pelas incertezas comerciais

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average caiu 2,50%, o tecnológico Nasdaq caiu 4,31% e o abrangente S&P 500 caiu 3,46%.

"Ontem [quarta-feira] foi um dia bastante extraordinário e, com este tipo de movimento, não é realmente surpreendente que o mercado esteja a perder alguns dos seus ganhos", frisou à agência France-Presse (AFP) Tom Cahill, analista da Ventura Wealth Management.

O mercado bolsista dos EUA recuperou na quarta-feira depois de o Presidente Donald Trump ter anunciado uma pausa de 90 dias em determinadas tarifas.

Mas hoje, o mercado norte-americano sofreu outra reviravolta depois de a Casa Branca ter esclarecido as sobretaxas, desta vez visando os produtos chineses.

Os Estados Unidos planeiam agora aumentar as suas tarifas contra a China para 145%, incluindo tarifas adicionais de 20%. A China é acusada de acolher fábricas no seu território que desempenham um papel na produção de fentanil, um opioide que está a provocar uma grave crise de saúde nos Estados Unidos.

Após estes anúncios, o Nasdaq caiu mais de 7% e o S&P 500 caiu 6%, antes de limitar um pouco as suas perdas.

Os investidores continuam particularmente nervosos com o resultado da guerra comercial lançada pelo presidente norte-americano.

Como prova, o índice de volatilidade Vix, apelidado de índice do medo, saltou mais de 50% durante a sessão, antes de recuperar o fôlego.

"O facto de tudo poder mudar num instante com algo tão simples como um tweet ou um anúncio da administração... foi totalmente inesperado", sublinhou Cahill.

Em termos de indicadores, "a boa notícia do dia é que a inflação ficou aquém do esperado", observou o analista.

De acordo com o índice do IPC publicado antes da abertura de Wall Street, os preços nos Estados Unidos caíram ligeiramente em março, desafiando as expectativas do mercado, principalmente devido à forte queda dos preços do petróleo.

Outro indicador publicado no início do dia, novos pedidos semanais de subsídio de desemprego, apresentou um ligeiro aumento em relação à semana passada (+4.000), em linha com as expectativas.

No mercado obrigacionista, o rendimento dos títulos do governo dos EUA a dez anos subiu para 4,41%, em comparação com 4,33% no fecho do dia anterior. Na noite de terça para quarta-feira, tinha subido para 4,51%.

Donald Trump reconheceu na quarta-feira que estava a monitorizar o declínio do mercado de dívida dos EUA antes de decidir fazer uma pausa.

Noutras áreas, a empresa siderúrgica U.S. Steel caiu 9,46% depois de os comentários de Donald Trump parecerem reafirmar a sua relutância em permitir que a japonesa Nippon Steel adquirisse a U.S. Steel, após reabrir as portas ao acordo na segunda-feira.