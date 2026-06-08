Wall Street fecha sem rumo mas a regressar aos valores tecnológicos

Os resultados da sessão indicam que o índice tecnológico Nasdaq progrediu 0,86% e o alargado S&P500 avançou 0,30%, enquanto o seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,16%.

"Parecia lógico assistir-se hoje a algumas compras a bom preço, depois do fecho muito mau na sexta-feira", comentou Steve Sosnick, da Interactive Brokers, em declarações à AFP.

Os valores ligados à inteligência artificial (IA), particularmente castigados na semana passada, foram hoje os mais procurados.

A Nvidia, primeira capitalização bolsista mundial, avançou 1,73% e voltou a passar o limiar simbólico dos cinco biliões (milhão de milhões) de dólares.

Outros grandes nomes do setor também viveram um dia bom, como Intel (+11,19%), AMD (+5,14%), Micron (+9,87%) ou Qualcomm (+0,85%).

"São essencialmente os setores da tecnologia e da energia que fizeram hoje o mercado subir", avançou Sosnick.

"Constata-se uma diminuição da atividade no resto do mercado", salientaram os analistas da Briefing.com, o que explica a retração do Dow Jones, integrado por valores mais tradicionais.

Ao mesmo tempo, os investidores estiveram atentos à geopolítica, como o anúncio de uma paragem das hostilidades entre Israel e Irão, depois dos ataques recíprocos durante o fim de semana.

Donald Trump, que não tem escondido as suas divergências com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deu mesmo um murro na mesa.

"Os investidores estão convencidos que Trump não quer continuar com esta guerra", disse John Kilduff, da Again Capital, à AFP.

"Mas é evidente que ainda existem operações relacionadas que continuam (...). É um vai-e-vem constante", acrescentou.