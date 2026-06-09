Wall Street fecha sem rumo sessão marcada por fortes vendas de tecnológicas

Os resultados do dia indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,17%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,97% e o alargado S&P500 cedeu 0,26%.

Durante as transações, o Nasdaq chegou a estar a desvalorizar mãos de 3,5%, o que fez recordar o fim de semana passado.

"A vaga de vendas que vimos na sexta-feira de valores tecnológicos continua", comentou Adam Sarhan, da 50 Park Investments, em declarações à AFP.

Foram as empresas dos semicondutores que sofreram as perdas mais importantes, casos da AMD (-3,02%), Broadcom (-1,12%) e Nvidia (-0,22%).

"É normal e saudável que os investidores ponham em questão a tese" altista, que levou estes valores a máximos nas últimas semanas e realizem ganhos, disse Sarhan.

O setor exibe níveis de valorização recorde e uma progressão espetacular desde o início do ano, com os investidores a estimarem que o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) deve continuar a proporcionar novos mercado.

O encerramento dos índices bem acima dos níveis verificados a meio da sessão "mostra que ainda há compradores" para os valores ligados à IA, notou Sarhan.

Por outro lado, a praça bolsita está a ser condicionada pela chegada iminente da SpaceX à cotação, uma vez que a sua introdução em bolsa está marcada para sexta-feira.

"É uma situação em que os investidores vendem ações para conseguirem liquidez", avançou Sarhan.

Para mais, os coglomerados da IA Anthropic e OpenAI também já depositaram os respetivos dossiers de introdução em bolsa.

Nas estatísticas económicas, soube-se hoje que as vendas de habitações em segunda mão nos EUA, em maio, atingiram o nível mais alto desde o inicio do ano.