Wall Street fecha tendencialmente em baixa preocupada com Médio Oriente

Os resultados dw sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,11%, enquanto o tecnológico Nasdaq perdeu 0,73% e o alargado S&P500 baixou 0,39%.

"Começámos o dia com um ambiente positivo", porque Trump "teve declarações que puderam ser interpretadas de forma positiva", resumiu Sam Stovall, da CFRA, em declarações à AFP.

"Mas Wall Street já sabe que o que ele diz não é para levar à letra", acrescentou.

Hoje, antes da abertura da bolsa, Trump escreveu nas redes sociais que os EUA estavam "em discussões sérias com UM REGIME NOVO E MAIS RAZOÁVEL, para acabar" com as "operações militares no Irão".

Mas, na mesma mensagem, também ameaçou o Irão de destruir a ilha de Kharg, um local iraniano essencial, se o Estreito de Ormuz, um ponto de passagem estratégico para os hidrocarbonetos, não for reaberto e se as discussões com Teerão não acabarem" rapidamente".

"Esta situação inquieta alguns analistas, que receiam um prolongamento do conflito", observou Jose Torres, da Interactive Brokers.

De momento, a cotação do petróleo continua a subir. E os analistas receiam que esta subida tenha um efeito duradouro nos preços nas bombas de combustível.

E hoje o barril de referência nos EUA, o WTI (West Texas Intermediate), fechou pela primeira vez desde o início dos ataques israelo-norte-americanos ao Irão acima dos 100 dólares.

Antes do conflito evoluía em torno dos 60 dólares.

Do lado dos rendimentos obrigacionistas vêm sinais de baixa, "com os sinais de arrefecimento da economia a predominarem sobre os riscos de inflação", explicou Jose Torres.

Na sexta-feira, a praça nova-iorquina está encerrada por ser dia feriado.