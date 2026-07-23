Wall Street segue com perdas à boleia das tensões no Médio Oriente

Pelas 14:50 em Lisboa, o índice de referência S&P 500 caia 0,80%, para 7.438,92 pontos, e o industrial Dow Jones perdia 0,93%, para 51.733,31 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq desvalorizava 1,72%, para 25.249,60 pontos.

A ameaça de mais ataques dos EUA no Irão levou o barril do Brent a disparar mais de 6% e a ultrapassar a fasquia dos 100 dólares, segundo dados da agência de informação financeira Bloomberg.

O preço do Brent, petróleo que serve de referência às importações portuguesas, estava hoje, às 14:30, horas de Lisboa, a subir 6,6% para os 100,28 dólares.

Ao longo da semana, o barril do Brent já encareceu mais de 10 dólares, numa altura em que o presidente norte-americano, Donald Trump, promete continuar os ataques ao Irão, sobretudo após o envolvimento dos Houthis no conflito na região.

Pelas 14:55 de Lisboa, as ações da Alphabet, dona da Google, caíam 6,23% para 320,61 dólares, depois de a empresa ter apresentado os resultados empresariais e a União Europeia ter aplicado uma multa de 980 milhões de euros, por considerar que a gigante tecnológica violou as leis anticoncorrenciais ao criar o Google Play e o seu omnipresente motor de busca de forma a direcionar os consumidores para os seus próprios serviços e aplicações, em detrimento dos concorrentes.

Já a Tesla recua 12,28% para 328,09 dólares, após a fabricante automóvel liderada por Elon Musk ter anunciado que investiu mais dinheiro em investigação e desenvolvimento, o que reduziu os lucros que tinham sido impulsionados por um aumento acentuado nas vendas de veículos.