Zeinal Bava reservado após longo interrogatório

O antigo presidente da Portugal Telecom viajou de Londres para Lisboa para depor na instrução do chamado Processo Marquês.



O gestor foi ouvido na qualidade de acusado de cinco crimes, nomeadamente, de corrupção passiva e fraude fiscal.



Foi o mais longo depoimento até agora na instrução do Processo Marquês,



À saída do tribunal foram poucas as palavras do antigo gestor da PT, como testemunhou a jornalista Rita Soares.



O Ministério Público alega que Zeinal Bava recebeu mais de 25 milhões de euros de uma sociedade do grupo Espírito Santo para atuar à frente da Portugal Telecom de acordo com o interesse de Ricardo Salgado, o banqueiro do BES.