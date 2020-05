Zero pede mais incentivos para compra de carros elétricos

Com a economia em queda, são necessários mais incentivos à compra de carros elétricos. É o apelo da associação ambientalista Zero, que pede ao Governo que aproveite esta fase de crise para estimular uma transição no sector automóvel, direcionada para a construção destes veículos sem emissões poluentes. A Zero defende que o investimento público para recuperar a economia no pós-Covid-19, também deve ter em conta as metas climáticas.