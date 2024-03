Paulo Portas diz que falhou a tentativa de polarizar a campanha eleitoral entre socialistas e extremistas. O antigo presidente do CDS-PP e ex-vice-primeiro-ministro foi o convidado especial do jantar-comício desta noite da Aliança Democrática, nas Caldas da Rainha.Paulo Portas apela ao voto útil, acusa Pedro Nuno Santos de "ziguezagues" e critica o estado em que os socialistas deixaram o país. Paulo Portas avisa que as eleições legislativas ainda não estão decididas e garante que com Luís Montenegro não haverá extremistas no Governo.





Reportagem de Inês Ameixa.