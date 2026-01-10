Política
Presidenciais 2026
André Pestana quer dinheiro transferido para os privados investido no SNS
O candidato à Presidência da República diz que muito dinheiro do orçamento de estado para a saúde vai para empresas privadas.
Foto: Diana Craveiro
"Nós vimos em 2008, rapidamente o governo arranjou milhares de milhões de euros para ajudar os banqueiros, vimos que em 2024 rapidamente arranjou milhares de milhões de euros para alimentar a indústria do armamento, mas depois para problemas muito concretos das populações como a saúde ou a escola pública ou os problemas da justiça (..) nós temos sempre uma grande lentidão", disse. Foi esta semana, numa ação junto ao Centro Hospital da Universidade de Coimbra.