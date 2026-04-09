PS e Chega apontam "atrasos" no apoio às vítimas das tempestades: "Percebi a estupefação do Presidente da República"

No programa, João Ribeiro, deputado do Chega eleito pelo distrito de Castelo Branco, apontou um desfasamento entre o discurso do Executivo e a realidade no terreno: “”, afirmou.

“Estive logo no primeiro dia [da Presidência Aberta] com o Presidente da República. Percebi, no fundo, a estupefação do Presidente da República. A informação que é passada publicamente não é aquilo que se sente na realidade", disse, em declarações na RTP Antena 1.





Os bancos estão a pedir um aval pessoal às empresas. Não foi isto que foi anunciado. Efetivamente, o dinheiro não está a chegar”, disse João Ribeiro. O deputado criticou ainda os entraves no acesso ao financiamento: “”, disse João Ribeiro.





Durante o debate, o parlamentar acrescentou ainda: "A destruição é muito grande e é muito importante termos o Presidente da República presente para trazer este tema para a atualidade. Espero que o Governo tenha aqui uma dose de realidade. É preciso mais rapidez".





Pelo PS, o deputado Nuno Fazenda acusa o Governo de "falhanço total" no apoio às populações e critica os atrasos no pagamentos das ajudas a pessoas e empresas.





"[Em Leiria] foram apresentadas mais de 9200 candidaturas para as famílias. Apenas 179 foram pagas. Isto diz bem daquilo que foi o falhanço total relativamente àquilo que era dito - que em 15 dias se estava a resolver os problemas. Dois meses depois, as famílias ainda estamos muito aquém. Nas empresas, há também atrasos de que os empresários têm dado conta", afirma.





O ex-secretário de Estado do PS critica ainda alguns dos anúncios do Governo sobre linhas de crédito, considerando que o modelo apresenta "mais dívida" às populações:".", e insiste que a iniciativa é também uma resposta ao Governo de Luís Montenegro.





", aponta.

Apesar das divergências, há consenso quanto ao papel da presidência aberta. Os três deputados consideram que a presença de António José Seguro no terreno ajuda a dar visibilidade aos problemas e a pressionar as entidades responsáveis.

"Presença do Presidente da República cria uma pressão positiva", diz deputado do PSD

No programa, o deputado Hugo Oliveira, do PSD, defendeu que a presença do chefe de Estado junto das populações afetadas tem sido um fator de "" e recusa qualquer tipo de tensão entre Belém e São Bento a propósito da Presidência Aberta pela região Centro.

“O mais importante é que isto não caia no esquecimento. A presença do Presidente da República cria uma pressão positiva, reconhecendo no terreno as dificuldades e ajudando a que as coisas se ultrapassem”, afirmou.





O social-democrata reconheceu atrasos nas ajudas, mas defendeu que houve "rapidez" na resposta inicial do Executivo: “”, disse." entre António José Seguro e Luís Montenegro sobre o processo e recuperação após a tragédia.", diz.O deputado defende ainda que ainda que o Executivo tem sido consistente nos apoios, mas que tem sido difícil contornar a burocracia.

"A burocracia do nosso país leva a que as coisas se atrasem um pouco mais. É preciso garantir rigor naquilo que é a atribuição, porque, se calhar, há uma ideia de algum facilitismo. Ele tem de existir, mas com o rigor necessário", conclui.





O Entre Políticos é moderado pelo jornalista João Alexandre.