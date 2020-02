Castro Henriques e o impacto do coronavírus na economia chinesa

Esta a análise do presidente da AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Luís de Castro Henriques avisa, na entrevista às jornalistas Rosário Lira da Antena 1 e Alexandra Machado do Jornal de Negócios, que como consequência do coronavírus se houver bloqueios produtivos na China, isso vai ter um impacto muito grande no comércio global e pode por em causa os objetivos de crescimento das exportações.