Grande Reportagem Antena1: "De Pacaraima a Cúcuta: um país à deriva"

No início deste ano, Juan Guaidó autoproclamou-se presidente interino da Venezuela e o regime de Nicolás Maduro perdeu grande parte do apoio internacional. O cenário político desta geografia latino-americana continua num impasse e a população sente-se asfixiada pela insegurança e pela crise económica. Na Venezuela, uma caixa de paracetamol pode custar mais de metade do salário mínimo, que não chega aos 5 euros.



De quilómetro em quilómetro, da fronteira com o Brasil até à fronteira com a Colômbia, a Antena1 escutou sons dissonantes de gente à procura de outro rumo para a Venezuela.



"De Pacaraima a Cúcuta: um país à deriva" é uma grande reportagem de Nuno Amaral com sonoplastia de Paulo Martins.