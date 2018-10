Grande Reportagem Antena1: "Senhores Passageiros"

Foto: Miguel Soares

Numa altura em que se discute o estado da ferrovia, a Antena1 viajou durante uma semana centenas de quilómetros de comboio, do Minho ao Algarve, desde a estação de Valença até à estação de Lagos.



Ouvimos as histórias dos "Senhores Passageiros", uma grande reportagem de Luís Peixoto com sonoplastia de Rui Fonseca.



Também pode ver esta viagem numa versão multimédia da autoria do repórter Miguel Soares na página do facebook da Antena 1 ou da Grande Reportagem Antena 1.