Abatidos quatro mísseis russos que se dirigiam para Kiev

"De acordo com as primeiras informações, por volta das 2h00 em Lisboa, a Rússia "iniciou um ataque com mísseis contra a região de Kiev", afirmou a Força Aérea ucraniana na rede social Telegram.

"No total, a defesa aérea destruiu oito alvos aéreos que voavam em direção à capital numa trajetória balística", continuou.

Fragmentos de mísseis caíram no distrito de Darnytskyi, no sudeste da capital, indicou a administração militar de Kiev.

Quatro residentes foram atendidos pelos serviços de emergência, incluindo um com ferimentos causados por estilhaços, acrescentou na mesma rede social.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, indicou no Telegram que "um fragmento de um míssil danificou um edifício em construção no bairro de Darnytskyi", provocando um incêndio, rapidamente extinto, enquanto outro pedaço de estilhaço se despenhou num relvado.

As autoridades ucranianas acusaram a Rússia de preparar uma campanha de ataques sistemáticos às infraestruturas energéticas do país em pleno inverno, como aconteceu no ano passado.

Durante o inverno de 2022, milhões de pessoas ficaram sem eletricidade durante longos períodos, em plena vaga de frio, devido a estes ataques.

Desde então, Kiev reforçou os sistemas de defesa aérea com armas ocidentais, mas considerou precisar de mais para proteger as regiões vulneráveis.