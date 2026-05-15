Ataque aéreo causa três mortos e 12 feridos na Rússia

"Para nosso grande pesar, três pessoas foram mortas e 12 ficaram feridas, incluindo crianças", anunciou Malkov, na plataforma de mensagens Telegram, especificando que dois edifícios residenciais foram atingidos.

O ataque ocorre um dia depois de bombardeamentos russos terem causado a morte de pelo menos 24 pessoas, incluindo três crianças, na capital da Ucrânia, Kiev, de acordo com um novo balanço divulgado hoje.

Segundo os serviços de socorro ucranianos, as operações continuam para remover os escombros de um edifício que desabou no distrito de Darnytskyi, deixando dezenas de pessoas ainda desaparecidas.

De acordo com o presidente da Câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko, 18 apartamentos de um edifício residencial pré-fabricado de nove andares foram destruídos no ataque.

Pelo menos 47 pessoas ficaram também feridas.

As equipas de emergência ucranianas já realizaram buscas em 2.800 metros quadrados da área com cães farejadores e removeram mais de três mil metros cúbicos de escombros.

Kiev vai observar hoje um dia de luto, anunciou Klitschko.

O ataque com mísseis e drones, que ocorreu 48 horas após o fim de um cessar-fogo de três dias em memória do fim da Segunda Guerra Mundial, é um dos mais sangrentos a atingir Kiev recentemente, mais de quatro anos após o início da invasão russa.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, o ataque conduzido pela Rússia envolveu 56 mísseis e 675 drones, um dia depois de Moscovo ter lançado quase 800 drones contra a Ucrânia.

As defesas aéreas ucranianas afirmaram ter abatido 41 mísseis, incluindo 12 balísticos, e 652 drones de vários tipos.

Ainda assim, 15 mísseis e 23 drones atingiram 24 locais, enquanto destroços de aparelhos abatidos caíram em 18 outros pontos.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky ,afirmou que cerca de 180 locais foram danificados em todo o país, incluindo mais de 50 edifícios residenciais.

Zelensky apelou ainda ao reforço da pressão internacional sobre Moscovo.

"Deve haver uma resposta justa a todos estes ataques e a pressão sobre Moscovo deve ser tal que sintam as consequências do seu terrorismo", afirmou Zelensky, que defendeu igualmente a manutenção das sanções internacionais contra a Rússia e apelou para que "o mundo não permaneça em silêncio perante este terror".

O Governo ucraniano pediu na quinta-feira uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, depois dos últimos ataques russos a Kiev.

"Instruí que uma reunião com o Conselho de Segurança da ONU seja convocada imediatamente e que outros fóruns internacionais sejam utilizados para responder aos assassínios de civis ucranianos e aos ataques contra pessoal humanitário pela Rússia", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, nas redes sociais.