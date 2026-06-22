Ataque de drone russo causa um morto e incêndio em navio no mar Negro

A Marinha ucraniana reportou "múltiplas vítimas".

"Um ataque de drone causou um incêndio numa embarcação de bandeira panamiana. Um membro da tripulação morreu: um cozinheiro egípcio de 58 anos", escreveu Kuleba na plataforma de mensagens Telegram, acrescentando que oito marinheiros foram resgatados.

A Marinha ucraniana tinha declarado anteriormente que o incidente causou "múltiplas vítimas" a bordo do navio cargueiro Victress, que navegava com nove tripulantes, de nacionalidades egípcia, turca e indiana, e já não está em condições de navegar.

Segundo Kuleba, outros dois navios, com bandeiras do Belize e do Palau, foram atacados pela Rússia durante a madrugada de hoje, sem provocar feridos.

Também hoje, as autoridades ucranianas anunciaram que ataques aéreos russos contra as cidades de Zaporijia e Odessa fizeram dois mortos.

"Três pessoas ficaram feridas e uma mulher continua presa numa casa em chamas após um ataque inimigo em Zaporijia", no sudeste do país, escreveu inicialmente no Telegram o chefe da administração militar da região, Ivan Fedorov.

"Infelizmente, a morte da mulher que estava dentro da casa destruída pelo drone inimigo foi confirmada", acrescentou Fedorov, numa mensagem posterior.

O chefe da administração militar da região de Odessa (sul), Oleg Kiper, reportou um ataque com um míssil balístico Iskander durante a noite contra uma quinta, também com uma vítima mortal.

A Rússia bombardeia a Ucrânia diariamente desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Recentemente, Kiev intensificou os ataques contra o território russo.

Os quatro aeroportos de Moscovo foram temporariamente encerrados hoje devido a vagas de drones ucranianos, com as autoridades locais a noticiarem que cerca de 60 drones foram abatidos.