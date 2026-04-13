Ataques com drones retomados após a trégua da Páscoa ortodoxa

Segundo o Ministério da Defesa russo, as defesas aéreas russas abateram 33 drones ucranianos durante a última noite, após o fim do cessar-fogo da Páscoa ortodoxa.

De acordo com o comando militar russo, os drones foram abatidos sobre as regiões de Belgorod, Kursk, Rostov, Bryansk, Smolensk e a península da Crimeia, anexada pela Rússia.

Na região fronteiriça de Belgorod, uma mulher ficou ferida sem gravidade após a explosão de um drone ucraniano neutralizado pela defesa aérea, disseram as autoridades locais.

As autoridades de Kiev disseram hoje que a Rússia atacou o território ucraniano com 98 drones durante a madrugada sendo que 87 foram derrubados.

Durante a trégua da Páscoa ortodoxa, de 32 horas, Kiev e Moscovo acusaram-se mutuamente de violar o cessar-fogo centenas de vezes.

A Páscoa ortodoxa celebrou-se no fim de semana.