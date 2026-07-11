Ataques russos na Ucrânia fazem sete mortos e dezenas de feridos

I am preparing changes across our diplomatic efforts. We need a new quality of engagement with Ukraine’s partners to ensure the implementation of our agreements on weapons supplies. The agreements reached at the leaders’ level must be implemented much faster and in full.



The… pic.twitter.com/8KI0jOSdZz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2026

“Simplesmente terrorismo”

Nas últimas semanas, Moscovo intensificou os seus ataques à capital ucraniana. Só este mês, os ataques a Kiev e à região circundante mataram mais de 60 pessoas.





Kiev, por sua vez, tem pressionado a logística militar russa no sul da Ucrânia ocupada, procurando privar as forças russas de combustível e munições, realizando ataques a camiões e embarcações em zonas longe das linhas da frente.

c/agências

Na cidade de Sumy, no norte do país, duas bombas guiadas mataram cinco pessoas e 30 ficaram feridas, segundo as autoridades. Outras duas pessoas morreram num ataque com mísseis na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia.No total, segundo o presidente ucraniano, a Rússia atacou a Ucrânia com “mais de 120 drones e 12 mísseis, metade dos quais eram mísseis balísticos”, que não puderam ser intercetados."Não devem passar semanas entre o anúncio de um lote de ajuda e a sua implementação", disse Zelensky. "Os combatentes ucranianos precisam de mais recursos, mais capacidade para proteger vidas, para proteger o povo do mal russo", acrescentou.Na quarta-feira passada, à margem da cimeira da NATO, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que a Ucrânia poderia obter uma licença para fabricar mísseis intercetores Patriot.A Ucrânia, que enfrenta uma grave escassez de munições para os seus sistemas de defesa aérea Patriot, tem-se mostrado praticamente incapaz de intercetar mísseis balísticos, que viajam a várias vezes a velocidade do som, ao longo do último mês.São "mais difíceis de detetar por radar", explicou o conselheiro do Ministério da Defesa da Ucrânia, Serhiy Sternenko.O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiga, descreveu os bombardeamentos deste sábado como "o assassinato deliberado de civis".