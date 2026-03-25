Atingidos porto e infraestruturas energéticas da Rússia
O importante porto russo de Ust-Luga, no golfo da Finlândia, bem como uma infraestrutura energética no sul, foram atingidos na noite de terça-feira por ataques ucranianos, anunciou hoje Moscovo.
"Está a ser controlado um incêndio no porto de Ust-Luga", indicou o governador da região de Leninegrado, Aleksandr Drozdenko, segundo o qual não foram registadas vítimas até ao momento.
Este responsável não especificou qual a zona do porto atingida. Este porto tem uma atividade importante para as exportações russas, nomeadamente de fertilizantes, petróleo e carvão.
Na segunda-feira, a Ucrânia atacou o porto de Primorsk, situado perto da fronteira com a Finlândia, provocando um incêndio.
Por outro lado, o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, referiu hoje "danos significativos" causados às infraestruturas energéticas nesta região adjacente à cidade ucraniana de Kharkiv.
"Consequentemente, foram relatadas interrupções no fornecimento de eletricidade, água e aquecimento", indicou.
A Ucrânia tem intensificado nas últimas semanas os ataques contra a Rússia, que, desde o início da ofensiva em fevereiro de 2022, bombardeia diariamente o país, causando numerosas baixas civis.
Moscovo levou a cabo na terça-feira o seu maior ataque aéreo diurno desde o início do conflito, lançando cerca de mil drones em 24 horas, dos quais 556 durante o dia, informou Kiev. Juntamente com os ataques ocorridos durante a noite, este ataque causou oito mortos em várias regiões do país.