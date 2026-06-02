Aumentam para 23 as vítimas mortais do ataque russo desta madrugada em Kiev e Dnipro

No balanço anterior, havia um total de 18 mortos no maior ataque russo contra a Ucrânia nos últimos meses, incluindo uma criança.

Segundo os dados mais recentes, agora divulgados, o maior número de mortos foi registado na cidade de Dnipró, uma cidade industrial da zona centro leste da Ucrânia, onde um míssil russo destruiu completamente um edifício de habitação.

Após a conclusão dos trabalhos de buscas, as autoridades regionais divulgaram um balanço final de 16 mortos no ataque contra Dnipró, que deixou também 42 feridos.

O presidente da câmara da cidade, Boris Filátov, disse que os russos utilizaram, no ataque contra aquela cidade, munições de fragmentação para causar o máximo possível de vítimas entre civis, polícias e pessoal dos serviços de emergência destacados.

Outras sete pessoas perderam a vida em Kiev, segundo informou o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klichko.

Antes de anunciar a sétima vítima mortal, Klichko estimou que o número de feridos na capital ucraniana era de 90, dos quais 52 foram hospitalizados, incluindo duas crianças.

Este foi o primeiro grande ataque russo desde que Moscovo anunciou, no final do mês passado, o início iminente de uma campanha aérea contra os centros de decisão do Governo ucraniano em Kiev.

Segundo o Ministério da Defesa russo, o alvo eram empresas do complexo militar e industrial ucraniano e infraestruturas críticas em Kiev e outras seis regiões da Ucrânia.

De acordo com a força aérea ucraniana, a Rússia utilizou 73 mísseis de vários tipos no ataque, incluindo 33 mísseis balísticos, e 656 drones de longo alcance, um pormenor que Moscovo não confirmou no seu comunicado.

Na segunda-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, alertou que, após o ataque ucraniano a uma residência de estudantes em Lugansk, a 22 de maio, no qual 21 pessoas, incluindo menores, foram mortas, a guerra na Ucrânia entrou numa nova fase.