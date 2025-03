Bruxelas avança com plano para UE ser independente das importações de energia da Rússia

"Queremos ser independentes das importações de energia da Rússia. Isto significa que, muito em breve, apresentarei um plano sobre a forma de atingir este objetivo, que é mais relevante agora do que há alguns meses", disse o comissário europeu da Energia, Dan Jorgensen.

Falando em conferência de imprensa após a reunião dos ministros da Energia da UE, o responsável europeu da tutela acrescentou: "Se calcularmos quanto gastámos na compra de combustíveis fósseis à Rússia desde fevereiro de 2022, esse montante é equivalente ao preço de custo de 2.400 caças F-16 completamente novos".

"Isto mostra quão má a situação é", alertou Dan Jorgensen.

A posição surge quando a UE ainda importa 13% do gás russo, o que compara com uma percentagem de 45% antes da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, conflito que entra no quarto ano.

"Não queremos estar numa situação em que dependemos da Rússia e enchemos o cofre de guerra de Putin [Presidente russo]" na Ucrânia, adiantou.

Dan Jorgensen vincou ainda: "Se dependesse de mim, se dependesse de nós, não receberíamos uma única molécula de Putin".

No seguimento dos vários pacotes de sanções adotadas pela UE contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, foi proibida a compra de carvão e de praticamente todo o petróleo russo no mercado único, mas não de gás, embora o bloco comunitário esteja a avançar para uma desconexão energética total de Moscovo.